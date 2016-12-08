Людмила Постнова: "На Олимпиаду-2016 я не попала, а выигрывать со сборной хочется"

Капитан сборной России Людмила Постнова отметила, что проходящий в эти дни чемпионат Европы - это шанс для нее выиграть трофей с национальной командой. Ранее гандболистка не попала на Олимпиду-2016 из-за травмы руки.

– Если бы вы поехали на Олимпиаду и выиграли золото – вполне возможно, завершили карьеру. А сейчас вы на чемпионате Европы, капитан. И ваше чувство нереализованности может еще не раз помочь сборной. Не находите?

– Думаете, я теперь из-за этой мотивации останусь до следующей Олимпиады (смеется)? Мне будет уже слишком много лет. Хотя и однозначного "нет" я сказать не могу. Пока продолжаю получать удовольствие от происходящего. Кто знает, может, доиграю до 40? Тогда у меня впереди вообще две Олимпиады! Примеры, когда девушки прилично играли в 35-36 лет были. Хотя 40 – это уже перебор.

– Насколько вам с таким опытом интересно участвовать в чемпионате Европы?

– На Олимпийские игры я не попала, а выигрывать со сборной хочется. Поэтому для меня этот турнир – шанс. Плюс Россия никогда не выигрывала чемпионатов Европы. Хочется помочь команде исправить это. Это одна из причин, по которым я поехала.

– Просто Трефилов говорил о том, что существует такая проблема: не все с охотой едут в сборную, поскольку боятся получить травму – и остаться без хорошего контракта в клубе.

– Я так давно не играла в сборной на официальных турнирах, что о таком ходе мыслей даже речи не было. Я вернулась в спорт не для того, чтобы довольствоваться играми за клуб. (Владимир ИВАНОВ)