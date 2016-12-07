Кристина Кожокарь: "Чувствую, что нахожусь в команде, которая стала олимпийским чемпионом"

Левый крайний сборной России по гандболу Кристина Кожокарь в преддверии второго матча группового турнира чемпионата Европы против сборной Румынии отметила, что на первенстве континента очень важно выйти на новый уровень. По ее словам, команда должна прибавлять по ходу турнира.

– Признаюсь, что чувствуется волнение и ответственность на чемпионате Европы, потому что нужно показать себя с новой стороны и выйти на новый уровень, – приводит пресс-служба Федерации гандбола России слова Кожокарь. – Для меня взрослый чемпионат Европы – дебютный, нужно проявить себя. У нас отличная атмосфера в команде. Несмотря на то, что это первый большой турнир для меня, всех девчонок я хорошо знаю, меня хорошо приняли, все поддерживают, даже если что-то не получается. Чувствуется, что я нахожусь в команде, которая стала победителем Олимпийских игр, но все друг с другом общаются по-дружески. Если говорить о нашем статусе, то чувствуется, что на нас по-особенному настраиваются, потому что все хотят обыграть олимпийских чемпионов. Нам же надо быть готовыми к этому и не ударить в грязь лицом.

- Победа над сборной Хорватии в этом смысле придала команде уверенность в себе?

– Естественно. Все-таки у нас новая команда, состав достаточно сильно обновлен, и нам еще необходимо сыграться. Будем дальше идти вперед, понимаем, что еще достаточно матчей.

- Какие ожидания от игры с Румынией?

– Разумеется, мы будем играть на победу. Будем биться до самого конца, пока не прозвучит финальная сирена. Ожидаю нелегкой игры, нам будет тяжеловато. Но мы будем стараться играть на победу и настраиваться только на этот результат. Победа выведет нас в основной раунд турнира, это придает дополнительную ответственность.

– Самая ожидаемая игра первых дней турнира – матч между сборными России и Норвегии.

– Да, это будет заключительный матч предварительного этапа и, думаю, хорошо, что календарь составлен таким образом. Уровень соперников идет по нарастающей, мы тоже должны прибавлять по ходу турнира.