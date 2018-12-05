03:37 | Гандбол — Чемпионат Европы

Кочетова извинилась за поражение от Словении

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Разыгрывающая сборной России​ Анна Кочетова извинилась за поражение от Словении в матче чемпионата Европы.  По ее словам, сейчас главное поранализировать ошибки.

– Мне бы хотелось принести извинения нашим болельщикам, всем, кто смотрел этот матч. Так играть мы просто не имеем права, - цитирует пресс-служба федерации гандбола России Кочетову. - Я надеюсь, что мы разберем наши ошибки и будем двигаться дальше. Самое главное проанализировать случившееся, а затем мы начнем подготовку к основному раунду чемпионата Европы

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