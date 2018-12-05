Разыгрывающая сборной России​ Анна Кочетова извинилась за поражение от Словении в матче чемпионата Европы. По ее словам, сейчас главное поранализировать ошибки.

– Мне бы хотелось принести извинения нашим болельщикам, всем, кто смотрел этот матч. Так играть мы просто не имеем права, - цитирует пресс-служба федерации гандбола России Кочетову. - Я надеюсь, что мы разберем наши ошибки и будем двигаться дальше. Самое главное проанализировать случившееся, а затем мы начнем подготовку к основному раунду чемпионата Европы