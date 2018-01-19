ФГР оспорит лишение игроков сборной России серебряных медалей чемпионата Европы-2017

Федерация гандбола России (ФГР) будет оспаривать в CAS решение Европейской гандбольной федерации (ЕГФ) лишить игроков женской молодежной сборной России серебряных медалей чемпионата Европы-2017. Генеральный директор ФГР Лев Воронин подчеркнул, что юристы уже работают над этим вопросом.

- В первую очередь медалей лишили не федерацию, а девочек, - цитирует ТАСС Воронина. - Против федерации возбуждено дело, но пока ни о каких наказаниях мы говорить не можем. Безусловно, мы оспорим это решение, наши юристы уже работают над этим вопросом.

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