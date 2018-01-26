ФГР оспорила решение о дисквалификации трех гандболисток молодежной сборной России

Федерация гандбола России (ФГР) подала апелляцию на решение Европейской гандбольной федерации (EHF) о лишении трех игроков женской молодежной сборной России (игроки не старше 19 лет) серебряных медалей чемпионата Европы 2017 года.

19 января ЕГФ дисквалифицировала российских гандболисток Антонину Скоробогатченко, Марию Дувакину и Марию Дудину на 20 месяцев из-за допинг-проб, которые были взяты во время чемпионата Европы, проходившем с 27 июля по 6 августа в Словении, и дали положительный результат. Также данные гандболистки были лишены серебряных медалей турнира. 24 января Антидопинговое подразделение EHF сократило срок дисквалификации спортсменок на три месяца.

– Мы подали апелляцию. Мы хотим кардинально уменьшить срок дисквалификации наших девочек, – приводит ТАСС слова главы ФГР Сергея Шишкарева.

Чемпионат Европы проходил с 27 июля по 6 августа в Словении. Россиянки в финале турнира уступили команде Франции со счетом 26:31. В сентябре EHF сообщила о том, что допинг-пробы трех россиянок дали положительные результаты. Одна проба была сдана во время группового этапа первенства, остальные две – по ходу раунда плей-офф соревнований.