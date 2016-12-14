Евгений Трефилов: "В конце матча с Данией была моя "залепуха". Конкретная"

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов после ничьей в матче чемпионата Европы с Данией (26:26) отметил, что в конце встречи допустил ошибку. Результат лишил подопечных Трефилова шансов на выход в полуфинал турнира.

– Что было на последних семи секундах в матче с Данией?

– Моя "залепуха". Конкретная. Надо было убирать вратаря к чертовой матери. Я почему-то думал, что вводить мяч нужно от ворот. Положил им карточку для тайм-аута на стол – бежал со всех ног – даже не видел, что там творилось. Они вроде бы показали, что мяч был у Трусовой. А когда все закрутилось, сдергивать игрока права уже не имел. Хотя менять вратаря там надо было – это 100 процентов. Стали бы всемером, довели передачу до лишнего – и бросок. (Владимир ИВАНОВ)

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