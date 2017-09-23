Евгений Трефилов: "Сейчас ставка будет на молодых, я думаю, они оправдают эту ставку"

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов отметил, что сделает ставку на молодых игроков, которые в будущем обязательно оправдают ожидания.

В преддверии двух отборочных матчей на чемпионат Европы против команд Португалии и Австрии сборная России проводит учебно-тренировочный сбор в Новогорске.

– Сборная кардинально изменилась после победы на Олимпийских играх, процентов на 85, если не на все 90, – цитирует ТАСС Трефилова. – Команда должна была измениться, возраст многих игроков уже был больше 30 лет, поэтому мы вынуждены брать молодых необстрелянных гандболисток. Считаю, что мы совершили ошибку, желая после Олимпиады зацепить еще и чемпионат Европы. Сейчас ставка будет на молодых, я думаю, они оправдают эту ставку.

Наша цель сейчас – хорошо сыграть с Португалией и Австрией. Много слышу, что это проходные команды, но я бы так не говорил, все будут биться. Всегда нужно закладываться на самое сложное, а хорошее придет. Как меня учили старшие товарищи, лучше всего разрушить – нужно сначала от обороны, и если удастся так сыграть, то это будет половина успеха.