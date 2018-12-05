Евгений Трефилов: "Сборная России не справилась с Аной Грос"

Главный тренер сборной России​ Евгений Трефилов после поражения от Словении на чемпионате Европы заявил, что россиянки безобразно сыграли в атаке и защите. Также он отметил, что команда не справилась с Аной Грос.

– Мы безобразно сыграли в атаке и столь же безобразно в защите, - цитирует пресс-служба федерации гандбола России Трефилова. - Когда игрок забивает 12 мячей, это о многом говорит. Мы не справились с Аной Грос. В этом матче я хотел проверить в деле молодых игроков, которые пока не так много получают игрового времени. Я не могу все время использовать основной состав, должны быть и замены. Елизавете Малашенко, Антонине Скоробогатченко, Ярославе Фроловой пора проявлять себя, ведь я их уже вожу третий год на крупные турниры. Счет на табло показал, что из этого вышло. Могу только сказать, чтобы молодые игроки не боялись ответственности и брали игру на себя.

Россия уступила Словении и потерпела первое поражение на чемпионате Европы