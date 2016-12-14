Евгений Трефилов: "Посидим, подождем, а потом ответим за чемпионат Европы"

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов после ничьей в матче чемпионата Европы с Данией (26:26) отметил, что хочет ответить за неудачу. Результат лишил подопечных Трефилова шансов на выход в полуфинал турнира.

– Я думаю, что игра порадовала болельщиков, получилась интересная, боевая ничья, – цитирует Трефилова официальный сайт ФГР. – Честно могу сказать, что перед матчем у меня было желание написать заявление об уходе с поста главного тренера сборной России, но теперь есть другое желание – еще пожить и постараться "испортить жизнь другим". Я имею в виду, нашим соперникам. У нас молодая команда, мы посидим, подождем, а потом ответим за чемпионат Европы.

– У нашей команды в матче с Данией вновь не получались семиметровые.

– Надо тренировать, готовить этот компонент. У нас основным пенальтистом была Анна Вяхирева, но соперники ее хорошо изучили. Я всегда говорю своим игрокам, что вашу игру разбирают. Если игрок из девяти бросков восемь раз направляет мяч в один и тот же угол, значит, для вратаря ты "клиент №1". Сегодня не реализовывала семиметровые не только Анна Вяхирева, но и Виктория Жилинскайте – бросила слишком сильно в пол, и мяч затем отскочил выше ворот. Было плохое судейство? Можно сколько угодно говорить о судействе, но если крайний игрок забивает 2 мяча из 6 попыток – это ведь тоже нехорошо. Я тоже допустил в концовке ошибку, сейчас думаю, что за семь секунд до финальной сирены надо было выпускать игрока вместо вратаря.