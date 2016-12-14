Евгений Трефилов: "Пахать надо, а не улыбаться"

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов подвел итоги чемпионата Европы-2016. Наставник отметил, что команда должна быть полностью сконцентрирована на результате, передает из Хельсинборга спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

– Ключевой момент турнира – поражение от Румынии?

– Да это ежу понятно.

– В каком настроении команды была сегодня перед игрой?

– В нормальном настроении. Хотя кто-то уже успел покритиковать, что на скамейке у нас нет улыбок. Вот скажите, когда выходит тяжелоатлет, а перед ним штанга в 200 кг – он улыбается? Вытянуть такую можно только с предельной концентрацией!

И как вы себе представляете улыбки во время игры? Сень не забила пенальти на последних минутах – а мы как заржем всей скамейкой. Так что ли?

Пахать надо, а не улыбаться. Я же вижу, как тренируются другие. Вот синхронистки. Уши зажаты, нос зажат. Она, бедная, на утопленника похожа. Но рядом стоит Татьяна Покровская, и если ты хотя бы палец согнешь, она засунет тебе его в одно место. То же самое у Ирины Винер! А мы почему-то считаем, что должны смеяться на скамейке – и все будет хорошо.