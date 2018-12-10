Евгений Трефилов - о мотивации на игру со Швецией: "Мы здесь не для того, чтобы города смотреть"

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов подчеркнул, что команда будет играть на победу в заключительном матче второго группового турнира чемпионата Европы против Швеции. Россиянки уже обеспечили себе участие в полуфинале турнира.

- Мы приехали сюда, чтобы сражаться в каждом матче, - цитирует ТАСС Трефилова. - Поэтому и стоит задача биться в каждом эпизоде и за каждый мяч, для нас нет разницы, кто будет соперником в полуфинале - все варианты будут серьезными и непростыми. Последний матч в группе? Мы приехали сюда не для того, чтобы города смотреть.