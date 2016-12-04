Евгений Трефилов: "О чем говорить, если я радуюсь, когда до сборной доезжает весь комплект игроков?"

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов в интервью "СЭ" выразил мнение, что сейчас существует дефицит игроков. По словам специалиста, спортсмены пользуются данным положением дел и диктуют условия менеджерам и прочим руководителям клубов.

- Кузнецова, насколько я понял, выбыла надолго?

- Увы. Усугубили на ровном месте. У нее "кресты" слабые. Перед Олимпиадой оперировать не стали, а теперь вот…

- На фоне усталости?

- Сложно сказать. Если честно, я думаю, что народ после Рио просто подрасслабился. Запраздновались. Боюсь, именно это главная проблема. Сейчас очень мало игроков, похожих на Виктора Санеева (трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке. - Прим. В.И.). Посмотрите документальный фильм про него, снятый еще к Олимпиаде-80, многое поймете.

- Таких спортсменов, как он или Оле Эйнар Бьорндален, посвятивших всю жизнь спорту, мало. И это, в общем-то, понятно.

- Если ты профессионал, то должен быть им изнутри, а не снаружи. А у нас как? Издалека красивая улица, а внутри - средневековые опилки. Большинство игроков подписывают контракты, даже не думая, как будут его выполнять и насколько они соответствуют заявленной сумме. Но у нас сейчас дефицит игроков - вот они и диктуют условия менеджерам и прочим руководителям клубов. Заламывают руки!

- Все дело в отсутствии конкуренции?

- Конечно! О чем говорить, если я радуюсь, когда до сборной доезжает весь комплект игроков? Всегда говорю им за это спасибо. А потом ругаюсь. "Ой, у меня ручка болит, ножка болит". Как же так? Ведь это сборная России! Затем удивляются, что не попадают в заявку на чемпионат мира. Но в клубах мало игроков, вот и требования к ним снижаются. Пылинки сдуваем. Привыкают.

Но это, насколько я понимаю, проблема не только гандбола, а многих видов спорта. Наверное, нужно, чтобы что-то поменялось в развитии, на начальной стадии. Но вот это уже - дело федерации. С этой проблемой должны разбираться люди, которые умнее меня. Мое дело простое: зал-вокзал - и так по кругу. (Владимир ИВАНОВ)

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