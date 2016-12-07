Евгений Трефилов: "Не пойму, почему я должен учить игроков бегать, прыгать и бросать"

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов перед матчем группового турнира чемпионата Европы против Румынии отметил, что сопернику уже некуда отступать. По словам наставника, его накануне игры беспокоит то, что приходится обучать некоторых игроков азам гандбола.

- В среду сборная России проведет второй матч на чемпионате Европы - против Румынии. Какие у вас ожидания от матча?

- На чемпионате Европы не бывает проходных игр, - приводит пресс-служба ФГР слова Трефилова. - С хорватками получилась жесткая игра, и здесь я ожидаю то же самое. Сборной Румынии после поражения от Норвегии отступать некуда. У них возрастная команда, и игроки захотят, чтобы их имена сохранились в гандбольной истории.

- Матч с Румынией в среду, но игру с Норвегией, которая станет гвоздем группового этапа, в уме держите?

- Мы ко всем соперникам готовимся. И не заглядываем далеко вперед. Будет день – будет пища.

- Перед двумя важными матчами группового этапа что вас беспокоит, о чем вы пока не успели сказать?

- Беспокоит только одно, почему я, главный тренер сборной, должен учить игроков бежать, бегать, прыгать, бросать? Тогда как моя задача - сделать команду. А я учу игроков, куда надо бросать, причем за два дня до чемпионата Европы - это ведь смешно. Можно сетовать на клубы, что там недорабатывают, но есть вещи, которые закладываются в детской спортивной школе. Сейчас тренеры в ДЮСШ не знают, с чего начинать и куда идти, что делать, хотя я снимаю шляпу перед теми, кто находит детей для гандбола. Во-вторых, мы пытаемся отпереться от всего – в том числе от нормативов, но в свое время эти же нормативы нас здорово подтянули! Детских интернатов осталось в стране всего ничего, да и те работают с перебоями. Раньше у ДЮСШ были результаты, теперь их не стало – и я не понимаю, почему никто не спрашивает за такую работу? Почему завучи не смотрят на заполняемость групп? Ведь если будет количество игроков, будет и качество!