Евгений Трефилов: "Мы тоже испытывали волнение, но нам повезло больше"

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов остался доволен победой над Францией (26:23) в стартовом матче чемпионата Европы. При этом он не хочет, чтобы эта победа переоценивалась.

– Хорошо, что мы победили, но это только первый матч – впереди нас ждет длинный турнир, – цитирует официальный сайт Федерации гандбола России Трефилова. – Я бы хотел, чтобы сборная Франции не отчаивалась. Это хорошая команда, на результате сказалось волнение. Мы тоже его испытывали, но нам повезло больше.