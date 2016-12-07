Евгений Трефилов: "Для многих в сборной России праздник после Олимпиады продолжается"

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов после поражения от Румынии (17:22) в матче группового турнира чемпионата Европы отметил, что девушки продолжают праздновать победу на Олимпийских играх-2016. Но, по словам наставника, виноват в сегодняшнем поражении только он, передает из Хельсинборга спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

– Я думаю, что такой команде, как сейчас у нас, делать на чемпионате Европы нечего, – сказал Трефилов. – Считаю, что она здесь – самая слабая. У нас в России есть очень хорошая присказка: "Если счастлив, и много пьешь – на утро будет тяжелое похмелье". Вот у нас после Олимпиады как раз тяжелое похмелье. Никто не понял, как мы ее выиграли, никто не понял, как мы сегодня проиграли. Могу открыть большой секрет: для многих в нашей команде праздник продолжается до сих пор.

При этом хочу сказать, что выигрывают игроки, а проигрывает – тренер. Сегодня проиграл именно тренер. Я сказал об этом девчонкам в раздевалке, повторяю и вам.