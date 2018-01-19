Евгений Трефилов: "Дисквалификация гандболисток молодежной сборной России слишком жесткая"

Главный тренер женской сборной России и "Кубани" Евгений Трефилов выразил мнение, что дисквалификация гандболисток молодежной сборной Антонины Скоробогатченко, Марии Дувакиной и Марии Дудиной за употребление запрещенных веществ слишком жесткая.

По решению Европейской гандбольной федерации (EHF), спортсменки отстранены от участия в соревнованиях на 20 месяцев. Также они будут лишены серебряных медалей европейского первенства – 2017 (игроки не старше 19 лет).

– Мне кажется, что в этом нет никакой вины девушек. Пока идут разбирательства, но мне кажется, что подобная дисквалификация очень жесткая, – приводит ТАСС слова Трефилова. – Хотелось бы, что девчонки не паниковали и не думали бросать спорт. Мы их не бросим и создадим все условия, чтобы они продолжили заниматься и достигли еще более высоких результатов назло всем.

Для меня, как тренера сборной, их отсутствие в команде будет очень тяжелым. Скоробогатченко будет продолжать тренироваться вместе с "Кубанью", потому что дисквалификация не распространяется на подготовительный процесс. По-моему, девчонки даже могут принимать участие в турнирах, которые проходят не под эгидой EHF. Ни в коем случае мы не будем разрывать с ней клубный контракт.

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