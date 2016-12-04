Евгений Трефилов: "Чемпионат Европы? Могу ляпнуть что угодно, но прослыть болтуном не хочу"

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов подчеркнул, что турниры, которые проходят после Олимпийских игр, являются непредсказуемыми. Команда примет участие в чемпионате Европы, который с 4 декабря начнется в Швеции. В своей группе россиянки сыграют с Норвегией, Румынией и Хорватией.

– Как вам соперники по группе на чемпионате Европы? Норвегия, согласитесь, выделяется.

– Стоп-стоп. Братцы, что же вы Хорватию с Румынией забываете? Тем более постолимпийские турниры – очень коварные. Никто не знает, в каком составе и состоянии другие сборные. И чего ждать друг от друга. Я сейчас могу ляпнуть что угодно, но прослыть болтуном не хочу. Поэтому давайте подождем.

– Ближе всего мы были на чемпионате Европы в 2006 году. Он, кстати, тоже был в Швеции. Дошли до финала, но проиграли там Норвегии. Насколько хорошо помните тот турнир?

– Как вчера! Как все хорошо начиналось. Вплоть до последней игры нам пели дифирамбы. Думали, сейчас-то возьмем золото! Но вот видите как? А что касается чемпионатов, то каждый их них я помню очень хорошо.

– Просто у вас их столько было. Можно запутаться.

– Нет-нет! Это еще мало! Нужно еще поднабрать. Обязательно нужно. (Владимир ИВАНОВ)