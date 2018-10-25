Егор Евдокимов: "Сборная доказала свое превосходство"

В среду, 24 октября, мужская сборная России по гандболу стартовала в квалификации чемпионата Европы-2020 с уверенной победы: на своей площадке команда Эдуарда Кокшарова не оставила шансов сборной Италии (34:20). Игру прокомментировал линейный сборной России и московского "Спартака" Егор Евдокимов.

– Думаю, все понимали, что мы сильнее сборной Италии. Оставалось доказать это на площадке, – отметил Егор Евдокимов. – Тренерский штаб попросил нас хорошо начать встречу, обозначить преимущество в счете, чтобы в дальнейшем была возможность дать игровую практику молодым ребятам. Мы реализовали свои моменты и добились уверенной победы. Предстоящий матч против сборной Словакии будет значительно сложнее. Нам предстоит серьезно поработать перед этой встречей.

Следующий квалификационный матч национальная команда проведет против сборной Словакии на выезде – 27 октября в городе Прешов.