Дарья Самохина: "Победа над Францией мотивирует продолжать в том же духе"

Левый крайний сборной России по гандболу Дарья Самохина выразила радость по поводу победы над Францией (26:23) на старте чемпионата Европы. Она была признана лучшим игроком встречи.

– Матч получился очень тяжелым и нервным, – цитирует официальный сайт Федерации гандбола России Самохину. – Наша игра открывала чемпионат Европы, из-за этого мы волновались. Чувствовалось большое напряжение, что у нас, что у сборной Франции. Но, думаю, у француженок оно было в два раза больше, так как они играли перед своими болельщиками и хотели себя показать с лучшей стороны. Я очень рада, что мы победили. Этот результат мотивирует продолжать в том же духе.