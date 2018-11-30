Дарья Дмитриева: "Мы настраивались на матч с Францией по-особому"

Капитан сборной России Дарья Дмитриева отметила, что настрой на игру с Францией на чемпионате Европы был особенным. Россиянки победили со счетом 26:23.

– Сборная Франции – опытная команда, которая давно играет одним составом, – цитирует официальный сайт Федерации гандбола России Дмитриеву. – Мы настраивались на это матч по-особому, потому что это была первая игра чемпионата Европы. Мы испытывали волнение, но смогли справиться. Очень рада, что мы начали турнир с победы!