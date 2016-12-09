ЧЕ-2016. "СЭ" проведет трансляцию матча Россия – Норвегия

Сегодня в 22.45 по московскому времени состоится матч 1-го группового турнира чемпионата Европы между Россией и Норвегией. Это первая встреча соперников после полуфинала Олимпиады в Рио, когда команда Евгения Трефилова смогла в драматическом поединке победить гандбольного гегемона и выйти в финал турнира. Наверняка сегодня скандинавская команда выйдет с запредельным настоем, чтобы взять реванш у наших олимпийских чемпионок.

"СЭ" расскажет вам об этой игре в режиме реального времени. Начало в 22.30. Присоединяйтесь!

Трансляция матча Норвегия - Россия