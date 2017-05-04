Белорусы обыграли поляков, а Дания и Венгрия сыграли вничью на чемпионате Европы

В матче квалификационного раунда чемпионата Европы сборная Белоруссии обыграла Польшу со счетом 32:23. Также Румыния уступила Сербии – 22:23, а Венгрия и Дания сыграли вничью – 25:25.

Чемпионат Европы

Квалификационный раунд

Мужчины

Группа 1

Венгрия – Дания – 25:25 (14:11)

Группа 2

Белоруссия – Польша – 32:23 (15:10)

Румыния – Сербия – 22:23 (9:13)

Группа 3

Финляндия – Босния и Герцеговина – 27:32 (10:15)

Группа 4

Македония – Исландия – 30:25 (15:13)

Группа 5

Швейцария – Португалия – 25:27 (11:13)