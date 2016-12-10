02:28 | ГАНДБОЛ — Чемпионат Европы

Антонина Скоробогатченко: "У нас было слишком много потерь для матча с Норвегией"

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Игрок сборной России Антонина Скоробогатченко после заключительного матча предварительного раунда чемпионата Европы с Норвегией (21:23) подчеркнула, что команда слишком часто теряла мяч. Россиянки вышли в основной раунд турнира, который пройдет 10-14 декабря, с третьего места в группе.

– Мы сегодня сделали много потерь, особенно в контратаке, – приводит "Р-Спорт" слова Скоробогатченко. – Слишком много потерь для такого матча. В защите пропустили то, что не должны были пропустить. Не забили два семиметровых – отсюда и результат.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/handball/20161210/1113507710.html

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