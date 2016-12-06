Антонина Скоробогатченко: "Не хочу быть запасной даже в настолько сильной сборной России"

Правая полусредняя сборной России Антонина Скоробогатченко в интервью "СЭ" подчеркнула, что ей сложно выступать в национальной команде в роли запасной. По словам спортсменки, ее разрывает изнутри, когда она сидит на скамейке.

– Когда вы дебютировали за основную сборную России? – вопрос к Скоробогатченко.

– Два месяца назад. Это произошло на "Золотой лиге" в Дании.

– Насколько для вас тяжело начинать матч со скамейки запасных?

– Вы верно подметили, это довольно проблематично. Однако я понимаю, что выходить на чемпионате Европы в "старте" для меня, возможно, рановато. Я настроила себя на такую волну, что пока в этом ничего страшного нет, свыклась с этой мыслью. Ведь выходила на "Золотой лиге" не в основе. Было непривычно. Но две-три минуты на площадке – и я ловила ритм.

– В биатлонной сборной на каждый чемпионат мира российская команда берет запасного. Он не бежит гонки. Но тренеры уверяют, что спортсмен все равно набирается опыта. Вас такая же роль на этом чемпионате Европы устроила бы?

– Так я не хочу! Решать, конечно, не мне. Но когда я сижу на скамейке, меня просто разрывает изнутри. Хочу поскорее выскочить на площадку. В клубе играю от звонка до звонка, в юниорских командах – тоже. А быть глубокой запасной, даже в такой сильной сборной, это не то. По крайней мере, чувствовать себя спокойно я точно не смогу. (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью с Антониной Скоробогатченко