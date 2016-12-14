Анна Вяхирева: "Российские гандболистки "убиты" своим результатом на чемпионате Европы"

Правая крайняя сборной России по гандболу Анна Вяхирева подчеркнула, что команда в матче чемпионата Европы с Данией (26:26) навязала борьбу сопернику. При этом она отметила, что россиянки сами отдали победу в этой встрече. Подопечные Евгения Трефилова за тур до конца основного раунда турнира лишились шансов на выход в полуфинал.

- Мы ехали на чемпионат Европы с желанием забраться как можно выше. Конечно, мы убиты после такого результата на турнире, - приводит "Р-Спорт" слова Вяхиревой. - Мы очень, очень расстроены. В матче с Данией в кои-то веки была битва с нашей стороны. Мы боролись, бились. В каждой войне должна быть холодная голова, но у нас сегодня ее не было. Мы совершили очень много потерь.

Мы должны были брать этот матч, он был наш. Сами потеряли, сами отдали многие моменты. У нас вроде все получалось, но в середине матча мы долгое время не могли забить. Опять хромает реализация. Из-за незабитых мячей мы начали сомневаться в своих действиях, пошел какой-то затык.