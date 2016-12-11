20:25 | ГАНДБОЛ — Чемпионат Европы

Анна Сень: "Все проблемы сборной России в наших головах"

0
0
0

Линейная сборной России Анна Сень после матча группового турнира чемпионата Европы против Чехии (26:24) отметила, что команде необходимо время, чтобы сыграться. Гандболистка "Ростов-Дона" стала самым результативным игроком этой встречи, забив четыре гола.

- На протяжении всего матча мы не были сосредоточены, - приводит пресс-служба турнира слова Сень. - Нам нужно больше времени, потому что в команде много молодых игроков. Мы еще мало играем вместе, а некоторые вовсе не играли на таком уровне. Думаю, проблема в наших головах. Мы должны расслабиться и просто показывать свою игру.

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

Попутали Господа с Госдепом...

Видео: Ученые исследовали таинственные черепа, найденные в сундуке...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ