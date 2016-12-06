Анна Сень: "Когда повели с большим счетом, полностью расслабились"

Игрок женской сборной России по гандболу Анна Сень подчеркнула, что команда полностью расслабилась после того, как добилась солидного преимущества в счете в матче чемпионата Европы против Хорватии. В понедельник российские гандболистки победили счетом 32:26 в матче предварительного раунда чемпионата Европы в Швеции. Команда Евгения Трефилова вела со счетом 23:15, но позволила соперницам сократить отрыв до 25:23.

– Нам главное – не расслабляться, – приводит "Р-Спорт" слова Сень. – Когда повели с большим счетом, мы полностью расслабились. Рада, что выиграли в итоге! Это очень хороший задел для нас. Как начнешь – так и закончишь. Надеюсь, что на турнире будем только улучшать свою игру. Нам нужно больше концентрироваться на игре. Мы пропустили много мячей, которые не должны были пропускать. То там в отскок, то где-то вроде смахнем, а соперник забирает этот мяч.