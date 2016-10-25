Юлия Манагарова: "Придется пободаться с "Мидтьюлланном"

Капитан "Ростов-Дон" Юлия Манагарова перед игрой 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Мидтьюлланна" отметила, что соперник непростой. Игра против датской команды состоится в субботу и начнется в 19.00 по московскому времени.

– Пока не приходилось с "Мидтьюлланном" играть, - цитирует пресс-служба клуба Манагарову. - Мы тщательно готовимся, просматриваем матчи датчанок. Против "Бухареста" очень хорошо сыграла вратарь Сабина Энглерт. "Мидтьюлланн" – команда с хорошей физической подготовкой. Они отлично бегут, а также сильны в дальних бросках. Но мы будем играть на победу. Изначально мы рассматривали "Дьер" и "Бухарест" как главных фаворитов группы, датчанки казались слабее. Но мы посмотрели последнюю игру "Мидтьюлланна" и поняли, что придется с ними пободаться. Слабых соперников в Лиге чемпионов не бывает!

– Как идет подготовка к субботнему матчу?

– Упор делаем на тактику, просматриваем игры соперника. Это важнейший матч, который может сильно повлиять на наше турнирное положение. В нашей команде много новичков, но мы постепенно сыгрываемся, строится новый сильный коллектив. У всех хорошее настроение, с нетерпением ждем встречи с датчанками.