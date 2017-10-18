Суд удовлетворил протест "Университета-Невы" после матча Кубка ЕГФ

Суд гандбола ЕГФ вынес решение по протесту "Университета-Невы", который был подан после ответного матча 2-го квалификационного раунда Кубка ЕГФ-2017/18, прошедшего 15 октября в Санкт-Петербурге, информирует официальный сайт ФГР.

Протест был подан по итогам встречи с "Хабнарфьордюром", который завершился со счетом 32:27. В первой встрече с таким же счетом победила исландская команда. Делегат матча Курт Рогер Шелунд настоял на том, чтобы было сыграно дополнительное время, а представители российского клуба указывали на то, что по регламенту нужно провести серию семиметровых бросков. В итоге состоялось дополнительное время, в котором победили исландцы (6:5).

Суд гандбола ЕГФ в соответствии со статьей 6.4 Регламента ЕГФ (EHF Legal Regulations) признал, что официальные лица ЕГФ допустили очевидную ошибку, которую необходимо исправить.

Результат дополнительного времени отменяется, и для определения победителя будет проведена серия 7-метровых бросков, победитель которой и выйдет в 3-й раунд Кубка ЕГФ, в котором встретится со словацким клубом "Татран Прешов". Все расходы по организации и проведению серии 7-метровых бросков между "Университетом-Невой" и "Хабнарфьордюром" берёт на себя ЕГФ. Заявки клубов на эту серию 7-метровых должны соответстовать заявкам на матч в Санкт-Петербурге. Взнос за подачу протеста, уплаченный "Университетом-Невой", будет возвращен клубу.