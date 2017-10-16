Суд гандбола ЕГФ открыл дело по матчу "Университет-Нева" - "Хабнарфьордюр"

Суд гандбола Европейской гандбольной федерации открыл дело по протесту российского клуба "Университет-Нева", поданного по итогам ответного матча второго квалификационного раунда Кубка ЕГФ с "Хабнарфьордюром" (32:27). В первой встрече с таким же счетом победила исландская команда.

Делегат матча Курт Рогер Шелунд настоял на том, чтобы было сыграно дополнительное время, а представители российского клуба указывали на то, что по регламенту нужно провести серию семиметровых бросков. В итоге состоялось дополнительное время, в котором победили исландцы (6:5). После игры "Университет-Нева" подал протест в ЕГФ, который и был принят.