"Спартак" узнал возможных соперников по отбору Кубка ЕГФ

17 июля в штаб-квартире Европейской федерации гандбола (ЕГФ) прошла жеребьевка стартового этапа Кубка ЕГФ.

"Спартак" начнет свой путь в турнире со второго квалификационного раунда. Соперником красно-белых станет победитель пары "Берн" (Швейцария) – "Пылва" (Эстония). Первый матч спартаковцы проведут в Москве 6/7 октября, ответный – в гостях 13/14 октября.

Главный тренер "Спартака" Василий Филиппов прокомментировал для "СЭ" итоги жеребьевки:

– Хотелось, чтобы нам в соперники досталась команда, с которой было бы проще в плане логистики, – отметил Филиппов. – С этой точки зрения все получилось достаточно удачно. И в Эстонию, и в Швейцарию добраться можно без проблем.

Думаю, что швейцарцы посильнее, и именно они победят в этом противостоянии, хотя я не могу сказать, что достаточно хорошо знаю эти две команды. Но в чемпионате Швейцарии есть неплохие клубы, играющие и в Лиге чемпионов, и в Кубке ЕГФ. Не исключено, что с "Берном" мы встретимся уже на предсезонном турнире в Швейцарии. А пока будем изучать видеозаписи игр потенциальных соперников, готовится к встречам. В целом, жеребьевкой я доволен. (Антон ХАЛИЗОВ)