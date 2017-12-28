13:27 | Гандбол — Еврокубки

Сборная России определилась с составом команды на турнир в Швейцарии


Сборная России по гандболу в составе четырнадцати игроков отправилась на товарищеский турнир Швейцарию, информирует пресс-служба ФГР. Полностью состав команды выглядит следующим образом:

Вратари:  Олег Грамс ("Дюнкерк", Франция), Виктор Киреев ("Мотор", Украина);

Левые крайние:  Роман Остащенко ("Чеховские медведи"), Тимур Дибиров ("Вардар", Македония);

Левые полусредние:  Александр Шкуринский (БГК им. Мешкова, Белоруссия), Виталий Комогоров ("Динамо", Бухарест, Румыния), Сергей Горбок ("Пик Сегед", Венгрия), Дмитрий Санталов ("Чеховские медведи");

Разыгрывающий:  Дмитрий Житников ("Пик Сегед");

Линейные:  Глеб Калараш ("Магдебург", Германия), Максим Михалин (СКИФ);

Правые полусредние:  Дмитрий Киселев ("Университет-Нева");

Правые крайние:  Даниил Шишкарев ("Вардар"), Дмитрий Ковалев ("Спартак", Москва).

Напомним, что помимо россиян в соревновании примут участие сербы, румыны и швейцарцы. Россия 29 декабря встретится с командой Румынии, Швейцария – с Сербией. После этого победители разыграют трофей, а проигравшие сразятся за третье место.

Дополнительная информация

http://rushandball.ru/publications/23390/muzhskaya-sbornaya-rossii-otpravilas-na-turnir-v-shvejcariyu

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Материалы других СМИ
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