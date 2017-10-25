Протест "Хабнарфьордюра" по матчу с "Университетом-Невой" отклонен, команды проведут серию 7-метровых бросков

Суд Европейской федерации гандбола (EHF) отклонил апелляцию исландского "Хабнарфьордюра" на решение по ответному матчу 2-го квалификационного раунда Кубка ЕГФ против "Университета-Невы", сообщает пресс-служба организации. Команды проведут серию 7-матчевых бросков, которая опеределит победителя.

Напомним, отвтеный матч завершился со счетом 32:27 в пользу россиян. В первой встрече с таким же счетом победила исландская команда. Делегат матча Курт Рогер Шелунд настоял на том, чтобы было сыграно дополнительное время, а представители российского клуба указывали на то, что по регламенту нужно провести серию семиметровых бросков. В итоге состоялось дополнительное время, в котором победили исландцы (6:5).

Суд гандбола ЕГФ в соответствии со статьей 6.4 Регламента ЕГФ (EHF Legal Regulations) признал, что официальные лица ЕГФ допустили очевидную ошибку, которую необходимо исправить.

Все расходы по организации и проведению серии 7-метровых бросков между "Университетом-Невой" и "Хабнарфьордюром" берёт на себя ЕГФ. Заявки клубов на эту серию 7-метровых должны соответстовать заявкам на матч в Санкт-Петербурге. Взнос за подачу протеста, уплаченный "Университетом-Невой", будет возвращен клубу.