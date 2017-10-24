EHF планирует реформировать европейские клубные турниры с 2020 года

Европейская гандбольная федерация (EHF) планирует изменить систему проведения европейских клубных турниров с 2020 года, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Предусматривается, что мужская Лига чемпионов станет турниром с круговой системой розыгрыша. Первоначально в ней будут 12 команд, а в дальнейшем предусмотрена возможность ее расширения до 16 клубов. Принимать участие в турнире будут чемпионы европейских топ-чемпионатов, а также еще 4 команды.

После того, как каждая из 12 команд сыграет со всеми остальными участниками соревнования, определятся 8 четвертьфиналистов, которые разыграют между собой право сыграть в "Финале четырех".

Вместо Кубка EHF планируется создать Европейскую гандбольную лигу, в групповом этапе которой сыграют 24 команды. В женской Лиге чемпионов 16 команд разделят на две группы. Лучшая восьмерка сыграет в плей-офф. Также планируется создание женской Европейской гандбольной лиги.

Кубок вызова у мужчин и женщин переименуют в Кубок EHF, где команды будут играть на выбывание.