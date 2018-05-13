"Дьор" впервые выиграл женскую Лигу чемпионов

"Дьор" стал победителем женской Лиги чемпионов. В финальном матче венгерские гандболистки одолели "Вардар" - 27:26. В 2002, 2015 и 2016 году "Дьор" уже играл в финале, но трижды уступил.

Лига чемпионов

Женщины

Финал

"Дьор" (Венгрия) - "Вардар" (Македония) - 27:26 ДВ (9:9, 11, 7:6)