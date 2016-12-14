13:51 | ГАНДБОЛ — Еврокубки

Бобровникова пропустит матч чемпионата Европы с Венгрией

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Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов.Евгений Трефилов: "Иногда просыпаюсь ночью и думаю: "А не гавкнуть ли мне?"

Одна из лидеров гандбольной сборной России, олимпийская чемпионка Владлена Бобровникова, не сыграет в матче чемпионата Европы против команды Венгрии. Левая полусредняя получила травму в первом тайме встречи с Чехией (26:24), но смогла сыграть в следующем матче против датчанок.

Во вторник подопечные Евгения Трефилова сыграли вничью с Данией (26:26) и за тур до конца основного раунда турнира лишились шансов на выход в полуфинал.

- Бобровникову решили поберечь из-за повреждения, которое она получила ранее на турнире, она не сыграет сегодня, - приводит "Р-Спорт" слова представителя пресс-службы ФГР. - На матч со сборной Венгрии будут заявлены три вратаря - Виктория Калинина, Елена Уткина, Кира Трусова.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/handball/20161214/1113725648.html

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