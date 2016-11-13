Александр Хомутов: "Лада" наступает на одни и те же грабли"

Тренер "Лады" Александр Хомутов после матча 3-го отборочного раунда Кубка ЕГФ против датского "Виборга" (29:26) отметил, что команда в очередной раз растеряла свое преимущество во втором тайме. По его словам, сказалось отсутствие опыта у игроков тольяттинской команды.

- В очередной раз мы наступаем на одни и те же грабли, - приводит пресс-служба "Лады" слова Хомутова. - Выигрывая 8-10 мячей в первом тайме, почему-то очень тяжело донести игрокам, что это еще не победа. Хотя Акопян и говорил, что игра начинается на 50-й минуте, у нас мало игроков, которые на своем опыте это испытали. Ответная игра будет очень интересной, потому что три мяча - это мало для прохода. Много сами не забили. Во втором тайме бросали в ближние углы. Это большая ошибка игроков.