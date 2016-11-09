15:13 | ГОЛЬФ

Журова предложила Трампу провести "всемирный турнир дружбы" по гольфу

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Олимпийская чемпионка-2006 по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова предложила новоиспеченному президенту США Дональду Трампу провести "всемирный турнир дружбы" по гольфу. Журова занимает пост почетного президента Ассоциации гольфа России.

"Как почетный президент Ассоциации гольфа РФ, предлагаю Дональду Трампу "переплавить пушки на гольф-клюшки" и сыграть всемирный турнир дружбы", - написала Журова в своем твиттере.

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