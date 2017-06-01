В сети появилось видео ареста Тайгера Вудса

В сети появилось видео ареста легендарного гольфиста Тайгера Вудса. На нем видео, что спортсмен был не в адекватном состоянии: плохо реагировал на просьбы полицейского и засыпал на ходу.

14-кратный чемпион "мэйджоров" был арестован пару дней назад в Палм Бич (штат Флорида) и помещен под стражу в 3.00 по местному времени. Вудс провел ночь в участке и был отпущен в 10.50 по местному времени. Как выяснила экспертиза, он не был в состоянии алкогольного опьянения.

Гольфист уже сделал по поводу инцидента заявление, в котором извинился за произошедшее и подчеркнул, что не был пьян, а такую реакцию дали медикаменты, прописанные врачом.