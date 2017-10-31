Тайгер Вудс впервые за два года примет участие в соревнованиях

Знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс примет участие в турнире в Олбани 30 ноября, сообщает официальный сайт спортсмена. Этот турнир станет для 41-летнего Вудса первым после нескольких операций на спине, а также прохождения лечения от лекарственной зависимости и последующей реабилитации.

Последний раз гольфист принимал участие в соревнованиях в августе 2015 года. Ранее он занимал первое место в рейтинге на протяжении 623 недель.

– Я очень рад вернуться в соревнования на турнире в Олбани, – сказал Вудс. - Будет замечательно вернуться в спорт именно там. Я хочу поблагодарить всех болельщиков за их поддержку во время моей травмы.

Напомним, ранее Вудс признал себя виновным в опасном вождении. Он проведет год на испытательном сроке, пройдет профилактическую программу для водителей, задержанных под влиянием наркотиков или алкоголя, и будет сдавать регулярные тесты на наркотики. Напомним, в мае спортсмен был задержан полицией. Сотрудники правопорядка обнаружили его заснувшим за рулем прямо на шоссе. Вудс отрицал, что был пьян и объяснял свое состояние реакцией на лекарства.