22:14 | ГОЛЬФ

Тайгер Вудс вновь отложил возвращение в гольф

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14-кратный победитель "мэйджоров" Тайгер Вудс отложил возвращение в гольф на неопределенный срок, сообщает golfchannel.com. 40-летний американец последний раз выходил на поле в августе 2015 года, за последние годы он перенес несколько операций на позвоночнике. Планировалось его участие в турнире  Safeway Open в Калифорнии с 12 по 16 октября, после чего Вудс намеревался выступить в ноябре в Турции и в декабре - на Багамах. В итоге от турнира в США он отказался, его участие в следующих турнирах остается под вопросом.

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