Знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс признал себя виновным в опасном вождении во время судебного заседания, сообщает AP. Согласно решению суда, 41-летний Вудс проведет год на испытательном сроке, заплатит штраф в размере 250 долларов, оплатит судебные издержки, а также проведет 20 часов за общественными работами. Он обязан пройти профилактическую программу для водителей, задержанных под влиянием наркотиков или алкоголя. Кроме того, Вудс будет сдавать регулярные тесты на наркотики.

Напомним, в мае спортсмен был задержан полицией. Сотрудники правопорядка обнаружили его заснувшим за рулем прямо на шоссе. Вудс отрицал, что был пьян и объяснял свое состояние реакцией на лекарства. Следов алкоголя в организме не было обнаружено.