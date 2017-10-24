СМИ: Тайгер Вудс пройдет курс реабилитации из-за опасного вождения

Знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс признает себя виновным в опасном вождении, утверждает ABC. В мае 41-летний спортсмен был задержан полицией. Сотрудники правопорядка обнаружили его заснувшим за рулем прямо на шоссе. Вудс отрицал, что был пьян и объяснял свое состояние реакцией на лекарства. Следов алкоголя в организме не обнаружено.

Ожидается, что Вудс пройдет профилактическую программу для водителей, задержанных под влиянием наркотиков или алкоголя. Ему будет назначен испытательный срок и выписан штраф в размере 250 долларв. Также его ждет 20 часов общественных работ, обязательное посещение школы для водителей и регулярные проверки врачей.