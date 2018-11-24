Микелсон обыграл Вудса в матче за 9 миллионов долларов

В Лас-Вегасе (США) состоялся выставочный матч между американскими гольфистами Филом Микелсоном и Тайгером Вудсом. Победу одержал Микелсон. Благодаря этому он заработал 9 миллионов долларов.

После 18 лунок счет был равным. Для определения победителя соперникам пришлось сыграть еще 4 дополнительные лунки. На матче присутствовали 700 приглашенных гостей.

Впервые в истории гольфа матч должен был транслироваться по системе pay-per-view, но, как сообщает The Los Angeles Times, те, кто заплатил 19,95 доллара за просмотр, не смогли увидеть игру. В итоге некоторые американские сайты запустили у себя бесплатную трансляцию.