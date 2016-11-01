Макилрой отказался ехать на турнир в Турцию по "очевидным причинам"

Второй номер мирового рейтинга Рори Макилрой отказался ехать на турнир в Турцию Turkish Airlines Open, сообщает Yahoo! Sport. Первый из трех турниров финала Европейского тура пройдет в Анталии, где недавно произошла террористическая атака. Макилрой не стал говорить, в чем причина отказа, но в СМИ предположили, что североирландец опасается за свою безопасность. Отказ от турнира существенно повлияет на его шансы в борьбе с Дэнни Уиллеттом и Хенриком Стенсоном за попадание на итоговый турнир года в Дубай.

- Я принял решение не ехать в Турцию на следующей неделе. Думаю, причины очевидны, - сказал сам гольфист. - Пускай парни сражаются. Если у меня останутся шансы на поездку в Дубай, здорово. Если нет, то они хорошо играли весь сезон. У меня с этим нет проблем.