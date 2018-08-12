Испания и Швеция выиграли командные турниры на чемпионате Европы по гольфу

На чемпионате Европы по гольфу победу в мужском командном турнире одержала сборная Испании. В тройку лучших также вошли сборные Исландии и Италии.

У женщин золото завоевала сборная Швеции. Второй стала сборная Франции, на третьем месте сборная Великобритании.

Соревнования проходили в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Гольф

Глазго (Великобритания)

Командный турнир

Итоговое положение

Мужчины

1. Испания

2. Исландия

3. Италия

Женщины

1. Швеция

2. Франция

3. Великобритания