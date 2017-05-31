Экспертиза не обнаружила в крови Вудса следов алкоголя

Легендарный гольфист Тайгер Вудс не был в состоянии алкогольного опьянения, когда его арестовали. Спортсмен был задержан недалеко от своего дома полицией, которая подозревала его в вождении в нетрезвом виде. Как сообщает NBC, в организме 41-летнего Вудса экспертиза не выявила следов алкоголя.

Вудс был задержан ночью, когда уснул за рулем. Полицейские посчитали, что спортсмен находится под воздействием алкоголя, поскольку его машина была немного повреждена, а сам он был слишком вялым и неразборчиво говорил. Позднее сам Вудс рассказал, что такое состояние его обусловлено большим количеством медицинских препаратов, которые он принимает.