Александр Жуков: "Гольф в России развивается благодаря включению в олимпийскую программу"

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков отметил, что включение гольфа в программу летних Олимпийских игр поспособствовало развитию этого вида спорта в России. В программе Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году гольф был представлен впервые после более чем векового перерыва.

- Гольф в России развивается, и это связано с тем, что он стал олимпийским видом спорта, - цитирует ТАСС Жукова. - Каждый год открывается по несколько гольф-клубов, все больше детей появляется в этом виде спорта, все больше ребят на юниорском уровне. Гольф получил широкое распространение в России и вскоре у нас кроме Верченовой появятся еще конкурентоспособные спортсмены.

