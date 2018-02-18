Женская сборная России сыграла с Ираном в хиджабах

Женская сборная России по мини-футболу надела хиджабы в товарищеском матче с Ираном. Фото официальный сайт РФС.

Женская сборная России по мини-футболу победила Иран в товарищеском матче - 4:3. Дублями отметились Виктория Лебедева и Алина Ефипова. Это вторая встреча команд за два дня. Накануне россиянки уступили со счетом 1:2.

Матч состоялся в Тегеране, россиянки играли в хиджабах.

Товарищеский матч

Женщины

Иран - РОССИЯ - 3:4 (2:2)

Голы: Садагианезадех, 5 - с пенальти (1:0). Насимех, 6 (2:0). Лебедева, 11 (2:1). Лебедева, 18 (2:2). Садагианезадех, 36 (3:2). Ефипова, 39 (3:3). Ефипова, 40 (3:4).