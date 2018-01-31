За неявку на матчи юношеских команд мини-футбольный клуб оштрафован на 600 тысяч рублей

В среду, 31 января, в Доме футбола состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. Как сообщает официальный сайт союза, СК "Прогресс" оштрафован на 600 тысяч рублей за неявку на матчи 2-го тура первенства страны среди юношеских команд 2002-2003 года рождения и 2000-2001 года рождения. "Прогрессу" присудили поражения во всех матчах со счетом 0:5, а командам-соперницам победы со счетом 5:0.

Такое же решение (штраф в 300 тысяч рублей и поражения со счетом 0:5) принято в отношении "Дины" за неявку на матчи 2-го тура первенства России среди юношеских команд 2002-2003 года рождения.